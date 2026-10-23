ياسر إبراهيم يعود لحسابات الأهلي قبل مواجهة كيتارا في الكونفدرالية

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي دفعة دفاعية قبل مواجهة كيتارا الأوغندي، بعدما أصبح ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، قريبًا من العودة إلى المشاركة، عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لاستضافة كيتارا، الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء الإياب بدور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يأمل الفريق الأحمر في حسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وكان ياسر إبراهيم قد عانى من التواء في الكاحل، تسبب في ابتعاده عن المباريات لفترة، قبل أن يتعافى من الإصابة ويصبح جاهزًا للعودة إلى التدريبات الجماعية، تمهيدًا للدخول مجددًا ضمن حسابات الجهاز الفني للمواجهات المقبلة.

الأهلي يطوي صفحة الدوري قبل موقعة كيتارا

في سياق متصل، بدأ الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، التركيز على الاستحقاق الأفريقي، بعد إغلاق ملف الدوري المصري مؤقتًا، عقب التعادل مع القناة بنتيجة 3-3، في المباراة التي أقيمت الأربعاء الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ويطمح الأهلي إلى تأكيد تفوقه على منافسه الأوغندي، بعدما عاد من مباراة الذهاب بفوز ثمين بنتيجة 2-1، وهو ما يمنحه أفضلية نسبية قبل لقاء العودة في القاهرة.

ويعمل الجهاز الفني خلال الأيام الحالية على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، مع التركيز على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المواجهة الأخيرة بالدوري، من أجل الظهور بصورة أكثر توازنًا أمام كيتارا.

كما يعوّل الأهلي على إقامة المباراة وسط جماهيره وعلى أرضه، لتحقيق نتيجة إيجابية تضمن عبوره إلى الدور المقبل، ومواصلة مشواره في البطولة القارية دون الدخول في حسابات معقدة خلال لقاء الإياب.