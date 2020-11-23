مسؤول جنوب إفريقي: جاكوب زوما خرق استدعاء للإدلاء بشهادته في وقائع كسب غير مشروع

قال نائب رئيس المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، ريموند زوندو، إنه يجب أن يتم توجيه اتهامات جنائية لرئيس البلاد السابق، جاكوب زوما، بسبب خرقه أمر استدعاء للإدلاء بشهادته أمام لجنة تقوم بالتحقيق في وقائع كسب غير مشروع خلال فترة حكمه التي استمرت تسعة أعوام.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاثنين، بأن زوما وفريقه القانوني، غادروا جلسة استماع بدون إذن في 19 من نوفمبر الجاري - حيث كان من المفترض أن يرد على مزاعم فساد - بعد أن فشل في إقناع زوندو بالتنحي عن رئاسة اللجنة.

وقال زوندو في جلسة استماع بجوهانسبرج اليوم الاثنين: "قررت أن أطلب من سكرتير اللجنة توجيه اتهام إلى زوما"، مضيفا أن تصرفات الرئيس السابق "تؤثر على نزاهة اللجنة".

ومن المقرر أن تحدد اللجنة الآن التواريخ الجديدة التي يجب أن يمثل فيها زوما أمامها، وستطلب من المحكمة الدستورية إجباره على حضور جلسات الاستماع المقبلة. كما تريد اللجنة من زوما أن يمدها بإفادات بشأن أحداث متعلقة بالفترة التي كان فيها رئيسا وقد وعد بتقديمها، إلا أنه لم يقم بذلك.