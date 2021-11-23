ضبط أكاديمية غير مرخصة تروج منح شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية بالدقهلية

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أكاديمية بدون ترخيص بالدقهلية؛ لترويجها منح شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إدارة شخص - مقيم بمحافظة الدقهلية - كيان تعليمي وهمي أكاديمية "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وإصدار شهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات المختلفة.

وتمكن خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف المذكور وضبطه.

وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها، عُثر على (أختام وأكلاشيهات منسوبة لجهات و هيئات حكومية مختلفة، مجموعة كبيرة من الشهادات الدراسية وشهادات التقدير وشهادات الخبرة، جميعها مزورة منسوبة للعديد من الجهات الرسمية والهيئات الحكومية، ملفات لبيانات راغبي الالتحاق بالأكاديمية، دفاتر إيصالات تحصيل نقدية تفيد تحصيل مبالغ مالية، كارنيهات منسوب صدورها للأكاديمية، لوحة إعلانية مدون عليها مسمى الأكاديمية)، و(2 هاتف محمول، 2 جهاز حاسب آلي) بفحصهم تبين إحتوائهم على محادثات متبادلة وعدد من الصور والبرامج التى تؤكد نشاطه الإجرامي)، وبمواجهة المتهم، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.