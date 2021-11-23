قال الفنان تامر عبد المنعم، إنّ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أحد القمم الموجودة في مصر، رافضًا أي هجوم على شاكر الذي وصفه بـ"الرجل العظيم"، وذلك في أعقاب قرار منع عدد من مغني المهرجانات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الاثنين: "هاني شاكر لا يقارن بما نراه من عبث في بعض الأحيان".

وأشار إلى ألفاظ وصفها بـ"غير النظيفة" تصدر عن مغني المهرجانات، وتابع: "بنشوف واحد من مش عارف يقول جايز بياخد دكتوراه في السعودية".

وأوضح أنّ مصر بها فن شعبي وفن مونولوج، وبالتالي فإن الفن به درجات متفاوتة على مدار المراحل الزمنية، مشيرًا إلى أن نماذج الفن الشعبي لا تقارن بما يتم حاليًّا.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت قرارًا بمنع التعامل مع 19 من مؤدي المهرجانات، في قرار أثار حالة من الجدل.

وتضمنت القائمة حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة، وحنجرة، ومسلم، وأبو ليلة، وأحمد قاسم فيلو، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا، وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، والعصابة، والزعيم، وعلاء فيفتي، وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة، ووزة، وشكل، وعمرو حاحا، وعنبة.