الكويت ترحب بنجاح جهود الوساطة المصرية والقطرية في التوصل لهدنة إنسانية في غزة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن ترحيبها بإعلان دولة قطر نجاح جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بيان وزارة الخارجية الكويتية اليوم، الذي جاء فيه إن الهدنة ستسفر عن إطلاق عدد من المحتجزين الفلسطينيين من نساء وأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال في قطاع غزة، إضافة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار والسماح بدخول القوافل الإنسانية المحملة بالمساعدات والمواد المخصصة بالاحتياجات الإنسانية لإغاثة السكان المدنيين في غزة.

وأشادت الكويت بهذا الاتفاق داعية إلى استمرار هذه المساعي الرامية لوقف دائم لإطلاق النار وحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وحمايتهم من سلسلة الهجمات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي.