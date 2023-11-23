شهدت أسعارالحديد والأسمنت استقرارا بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023.

- جاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز مسجلا 36 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 38 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 39 ألفا و900 جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 37 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد مصر ستيل مسجلا 37 ألف جنيه.

استقر سعر طن حديد الجيوشي للصلب مسجلا 37 ألف جنيه.

- جاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 2100 جنيه.

واستقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2075 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 1990 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 1970 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2095 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2080 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2075 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2180 جنيها.