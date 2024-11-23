أنجيلا ميركل: شعرت بالحزن لعودة دونالد ترامب إلى السلطة

قالت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، إنها شعرت بالحزن لعودة دونالد ترامب إلى السلطة، وتذكرت أن كل لقاء معه كان «منافسة: أنتَ أو أنا».

وفي مقابلة صحفية مع وسائل إعلام ألمانية نُشرت أمس الجمعة على وكالة «أسوشيتد برس»، قالت ميركل إن ترامب يشكل تحديًا للعالم، وخاصة للتعددية.

وأضافت: «ما ينتظرنا الآن ليس سهلاً حقًا، لأن أقوى اقتصاد في العالم يقف وراء هذا الرئيس مع الدولار كعملة مهيمنة».

وعملت ميركل مع أربعة رؤساء أمريكيين عندما كانت مستشارة ألمانية، وكانت في السلطة طوال فترة ولاية ترامب الأولى. وهي الفترة الأكثر توتراً للعلاقات الألمانية الأمريكية.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، قالت ميركل إنها تتذكر ما حدث في المكتب البيضاوي عندما زارت ترامب لأول مرة في البيت الأبيض في مارس 2017، حيث صاح المصورون «مصافحة!» وسألت ميركل ترامب بهدوء: «هل تريد مصافحة؟» ولم يرد ترامب، الذي نظر إلى الأمام ويداه متشابكتان.

ونقلت الصحيفة عن ميركل قولها: «حاولت إقناعه بمصافحة من أجل المصورين، لأنني اعتقدت بطريقتي البناءة أنه ربما لم يلاحظ أنهم يريدون مثل هذه الصورة. لكن بالطبع كان رفضه مدروسا».