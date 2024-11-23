إجراء 177 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في دمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط، مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"؛ لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، حيث أعلنت عن تقديم العديد من الخدمات الصحية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان اليوم السبت، أن فرق المنظومة الصحية تعمل بتكاتف لتحقيق أهداف المبادرة، مؤكدا تقديم 86320 خدمة علاجية من خلال مستشفيات مديرية الصحة.

كما تم تقديم 79161 خدمة صحية عبر وحدات الرعاية الأساسية، شاملة خدمات المبادرات الرئاسية الصحية، وتم تنظيم قافلة طبية في قرية أم الرزق بمركز كفر سعد، حيث تم تقديم خدماتها المجانية لعدد 1323 مواطنًا.

فيما تم إجراء 177 عملية جراحية متنوعة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وتثقيف صحي لأكثر من 11060 مواطنًا.

كما تم تقديم خدمات التثقيف الصحي والتربية السكانية لأكثر من 11060 مواطنًا، وتطعيم 8778 طفلًا في حملة التطعيم الوطنية، وتطعيم 8778 طفلًا حسب الجرعة والسن المحددة.

وأكدت مديرية الصحة بدمياط، استمرارها في تقديم خدماتها الصحية والتوعوية لتلبية احتياجات المواطنين، وضمان توفير رعاية طبية متكاملة، حيث تأتي هذه الجهود برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط.