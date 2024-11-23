أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية بنيران الاحتلال شمالي قطاع غزة

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قال المتحدث الإعلامي باسم كتائب عزالدين القسام، أبوعبيدة، إنه بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة".

وأضاف أبوعبيدة في سلسلة تغريدات على منصة "إكس" اليوم السبت، أنه لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها.

وقال إن "مجرم الحرب (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسئولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".

وتابع: "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين".