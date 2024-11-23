جواو فيليكس يقود هجوم تشيلسي أمام ليستر سيتي بالبريميرليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن إينزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل البلوز لمباراة ليستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

يتواجد تشيلسي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ15 ولديه 10 نقاط.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: فوفانا، بادياشيلي، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، بالمر

خط الهجوم: مادويكي، جواو فيليكس، نيكولاس جاكسون.