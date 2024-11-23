 جواو فيليكس يقود هجوم تشيلسي أمام ليستر سيتي بالبريميرليج - بوابة الشروق
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جواو فيليكس يقود هجوم تشيلسي أمام ليستر سيتي بالبريميرليج

محمد ثابت
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 1:36 م | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 1:36 م

أعلن إينزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، تشكيل البلوز لمباراة ليستر سيتي، اليوم السبت، على ملعب كينج باور، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025.

يتواجد تشيلسي في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز الـ15 ولديه 10 نقاط.

وجاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: فوفانا، بادياشيلي، كولويل، كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو، إنزو فيرنانديز، بالمر

خط الهجوم: مادويكي، جواو فيليكس، نيكولاس جاكسون.


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