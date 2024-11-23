ترامب يكشف أسماء جديدة رشحها لمناصب قيادية في إدارته المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، ترشيحات جديدة لأربعة مناصب قيادية في إدارته المقبلة التي ستتسلم السلطة في 20 يناير المقبل.

وشملت الترشيحات اختيار الجراح والكاتب، مارتن مكاري، لتولي رئاسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، والطبيب والعضو السابق في مجلس النواب، ديف ويلدون، لتولي منصب مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، بحسب شبكة "الحرة" الإخبارية.

كما رشح ترامب، عضو الكونجرس لوري تشافيز-دي ريمر، من ولاية أوريغون، لتولي منصب وزيرة العمل. ولاعب اتحاد كرة القدم الأمريكي السابق، سكوت تيرنر، ليشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية.

وقال ترامب إن تشافيز-دي ريمر أثبتت التزامها بالعمل مع قطاع الأعمال والعمال لتعزيز القوى العاملة ودعم المواطنين الأمريكيين.

وأعرب ترامب، عن تطلعه للعمل معها لخلق فرص جديدة للعمال الأمريكيين، وتوسيع برامج التدريب المهني، وزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

أما ويلدون، البالغ من العمر 71 عاما، فهو طبيب ذو خبرة طويلة وعضو سابق في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا، ويأتي ترشيحه لقيادة وكالة "CDC" ذات الميزانية البالغة 17.3 مليار دولار، والتي تعتبر نموذجا عالميا في مجال الصحة العامة.

كما أن اختيار ترامب لاعب كرة القدم الأمريكي السابق، سكوت تيرنر، ليشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية، يعد خطوة تعكس اهتمامه بتوسيع دائرة الخبرات المهنية المتنوعة ضمن فريق إدارته.

• إدارة الغذاء والدواء



ترامب رشح الجراح والكاتب، مارتن مكاري، لتولي رئاسة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي الجهة التنظيمية الأكثر تأثيرا على الأدوية في العالم، بميزانية تتجاوز 7 مليارات دولار.

وقال ترامب إن مارتن مكاري مطلوب "لتصحيح المسار وإعادة تركيز وكالة الغذاء والدواء".

وأضاف ترامب أنه واثق من أن مكاري سيعمل على "إزالة التعقيدات البيروقراطية داخل الوكالة لضمان حصول الأمريكيين على العلاجات الطبية التي يستحقونها".

خلال جائحة كوفيد-19، أثار مكاري مخاوف بشأن عدد من القضايا الصحية العامة، حيث أشاد بالحماية التي توفرها المناعة الطبيعية وعارض فرض لقاحات كوفيد على الجمهور العام.

وإذا تم تأكيد تعيينه من قبل مجلس الشيوخ، فسيعمل مكاري تحت قيادة روبرت ف. كينيدي الابن، الذي اختاره ترامب لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كينيدي، المحامي البيئي والناشط، تعهد بالعمل لإنهاء الأمراض المزمنة، ومكافحة الفساد، وتوفير البيانات اللازمة للأمريكيين لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم.

وكان مكاري أحد المساهمين في تطوير "قائمة فحص الجراحة" التي حسّنت نتائج العمليات الجراحية، والتي انتشرت عالميًا بدعم من منظمة الصحة العالمية.

كما دعا مكاري إلى إعادة النظر في استخدام العلاج الهرموني للنساء في سن اليأس، والحد من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، وإجراء إصلاحات على التعليم الطبي.

مكاري، الذي يعيش في بالتيمور، عمل أيضًا مستشارًا لمؤسسة باراغون للصحة، وهي مؤسسة محافظة معنية بالرعاية الصحية في واشنطن.

وسيخلف مكاري الدكتور روبرت كالييف، طبيب القلب والباحث الذي شغل منصب مفوض إدارة الغذاء والدواء في إدارة أوباما.

وتتولى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تنظيم الأدوية البشرية والبيطرية، والأجهزة الطبية، واللقاحات، حيث تعمل على الموافقة على العلاجات الجديدة وضمان سلامتها وفعاليتها قبل دخولها إلى أكبر وأربح سوق للرعاية الصحية في العالم. كما أنها مسئولة عن معايير السلامة للغذاء والتبغ ومستحضرات التجميل.