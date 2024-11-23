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رئيسة البرلمان الأوروبي تؤيد إرسال صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا

برلين - د ب أ
نشر في: السبت 23 نوفمبر 2024 - 9:50 ص | آخر تحديث: السبت 23 نوفمبر 2024 - 9:50 ص

أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، عن تأييدها لاستخدام أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى، في حربها مع روسيا، قائلة إنه يتعين على ألمانيا تسليم نظام "تاوروس" الصاروخي بعيد المدى بسرعة إلى أوكرانيا.

وأجابت ميتسولا، في مقابلة نشرتها اليوم السبت صحف مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية بـ"نعم"، عندما تم سؤالها عما إذا كان يتعين على الدول التي تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى أن تسمح لها باستخدامها ضد أهداف في روسيا وما إذا كان يتعين على ألمانيا تسليم نظام تاوروس الصاروخي إلى أوكرانيا.

وأضافت ميتسولا "نعم، هذا هو أيضا موقف البرلمان الأوروبي. هناك دعم واسع لهذا الطلب. سنرى ما إذا كان هناك تغيير مماثل في هذه السياسة بعد انتخابات البوندستاج".


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