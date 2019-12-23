مسؤول بارز بالخارجية الألمانية يسعى لحل عاجل للاجئين القصر غير المصحوبين بذويهم

دعا وزير الدولة للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الألمانية إلى سرعة استقبال أطفال قصر من معسكرات اللاجئين اليونانية في ظل استعداد بعض المحليات الألمانية لاستقبالهم.

وقال ميشائل روت لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا اليوم الاثنين: "إنني أدعو منذ عام للتوصل إلى حل عملي وسريع وإنساني لهذا العدد القابل للتعامل معه من اللاجئين القصر... اعلم أن عددا من المحليات في ألمانيا سيكون مستعدا لاستقبال أطفال ومراهقين".

يذكر أن رئيس حزب الخضر الألماني روبرت هابك، ناشد في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجيماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر أمس الأحد، الحكومة الاتحادية استقبال أربعة آلاف طفل من الجزر اليونانية – حتى دون إجماع أوروبي على ذلك.

ولكن هناك معارضات شديدة لذلك داخل الاتحاد المسيحي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، والذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وكذلك في الحزب الديمقراطي الحر.

واستبعدت الحكومة الألمانية أي تصرف منفرد من جانبها في هذا الصدد، وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم في برلين: "نبحث عن حل أوروبي من أجل المستقبل.. ليس بمقدور ألمانيا انتهاج سياسة منفردة في ذلك".

يذكر أن جيورج ماير، وزير الداخلية المحلي لولاية تورينجن، ونظيريه من ولايتي سكسونيا السفلى بوريس بيستوريوس ومن برلين أندرياس جايزل، ناشدوا جميعا وزير الداخلية الاتحادية هورست زيهوفر استقبال لاجئين قصر من معسكرات اللاجئين اليونانية.