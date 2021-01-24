تعليمات جديدة للمسافرين إلى ألمانيا بإجراء تحليل كورونا بنتيجة سلبية

تلقت شركة مصر للطيران تعليمات جديدة من السلطات الألمانية تقضي بضرورة إجراء جميع المسافرين على رحلاتها المتوجهة إلى كافة المدن الألمانية تحليل فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل موعد الوصول إلى المطارات الألمانية بمدة لا تقل عن 48 ساعة من تاريخ دخول المدن الألمانية وسيتم تطبيق القرار اعتبارا من اليوم 24 يناير الجاري.

وطالبت مصر للطيران - في بيان اليوم الأحد - جميع الركاب المسافرين على متن رحلاتها الجوية إلى ألمانيا بضرورة إجراء التحليل مع كتابة بيانات خاصة على نموذج أصدرته السلطات الألمانية لجميع المسافرين قبل موعد السفر.

وأشارت إلى أن السلطات الألمانية في التعليمات التي أصدرتها بهذا الشأن إنها تستثني من القرار أطقم الضيافة على متن الرحلات الجوية في حالة بقاء الأطقم الجوية مدة تقل عن 72 ساعة بالأراضي الألمانية.