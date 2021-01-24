قال العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات المتاحف، إن الصور المتداولة للرطوبة ببعض حوائط قصر البارون حقيقية، مؤكدًا أن مبنى القصر سليم وآمن، فضلًا عن أن الزيارة تعمل بشكل عادي.

وأضاف سمير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس السبت، أن الرطوبة والأملاح موجودة في الأسوار المحيطة بالمصاطب المحيطة بمبنى القصر في الداخل، مشيرًا إلى أنها طبيعية لأن الأسوار قريبة من الحدائق التي كانت تروى بالغمر.

وأكد على مراعاة الأخطاء السابقة من خلال اعتماد الري بالتنقيط بمسافة آمنة بعيدًا عن تلك الجدران، مضيفًا أن ظهور الرطوبة ظاهرة طبيعية وستحدث على فترات متقطعة.

ولفت مساعد وزير السياحة إلى السماح بخروج الأملاح والرطوبة في الجدران السميكة لحين الانتهاء منها بشكل كامل، مضيفًا أن الشركة المنفذة وأطقم الإشراف المختصة، تستكمل أعمال كشط الأملاح وتهوية الحوائط بأسلوب علمي وإعادة الدهانات بطريقة منظمة، لحين انتهاء الظاهرة.

وأشار إلى أن حجم الإقبال على قصر البارون متزايد مقارنة باليوم السابق، مشيدًا بمدى اهتمام أهالي مصر الجديدة خاصة، والمواطنين بشكل عام بقصر البارون وفكرته.