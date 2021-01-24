 وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر 72 عاما - بوابة الشروق
الأحد 24 يناير 2021 10:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر 72 عاما

عبلة الكحلاوي
عبلة الكحلاوي
عمرو محمد
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 10:24 م | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 10:36 م

توفيت مساء اليوم الأحد، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي عن عمر يناهز 72 عاما؛ إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

والدكتورة عبلة الكحلاوى من مواليد (15 ديسمبر 1948)، وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه فى كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهى ابنة الفنان محمد الكحلاوى.

التحقت الراحلة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر في عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك