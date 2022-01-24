 بواليا: لا يمكن أن أعود للأهلي حاليا.. وأملك عروضا داخل الدوري المصري - بوابة الشروق
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بواليا: لا يمكن أن أعود للأهلي حاليا.. وأملك عروضا داخل الدوري المصري

محمد جلال
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 12:18 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 12:20 ص

كشف والتر بواليا، مهاجم الأهلي، أن استمراره داخل الفريق الأحمر أصبح صعبا للغاية، مشيرا إلى أنه يدرس العروض التي حصل عليها في الفترة الماضية.

وقال بواليا في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: «أملك عروضا داخل الدوري المصري وخارجه ولا يمكن أن اكشف عن اسم أي ناد».

وأضاف: «أفكر في البداية أن اتخذ الخطوة المناسبة لمسيرتي الكروية، كما أفكر في البعد المادي لخطوتي المقبلة، وأحرص أن يكون النادي الذي ألعب له مستقل».

وأكمل بواليا: «لا يمكن أن أعود للأهلي في ظل وجود إصابات بالفريق حاليا، لأن هذا غير متاح بسبب عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق».


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