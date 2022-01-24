كشف والتر بواليا، مهاجم الأهلي، أن استمراره داخل الفريق الأحمر أصبح صعبا للغاية، مشيرا إلى أنه يدرس العروض التي حصل عليها في الفترة الماضية.

وقال بواليا في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد: «أملك عروضا داخل الدوري المصري وخارجه ولا يمكن أن اكشف عن اسم أي ناد».

وأضاف: «أفكر في البداية أن اتخذ الخطوة المناسبة لمسيرتي الكروية، كما أفكر في البعد المادي لخطوتي المقبلة، وأحرص أن يكون النادي الذي ألعب له مستقل».

وأكمل بواليا: «لا يمكن أن أعود للأهلي في ظل وجود إصابات بالفريق حاليا، لأن هذا غير متاح بسبب عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق».