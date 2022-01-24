طلاب الصف الأول الثانوي: امتحان الكيمياء في مستوى الطالب المتميز

اشتكى طلاب الصف الأول الثانوي في العديد من المحافظات من صعوبة امتحان الكيمياء والذي أداه الطلاب صباح اليوم ضمن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد الطلاب أن الأسئلة صعبة وغير مباشرة، فقد قال طلاب إدارة شرق مدينة نصر إن أسئلة الامتحان كانت غريبة عليهم وصعبة والكثير منها غير مباشر.

وأضاف طلاب إدارات المعادي والهرم وجنوب الجيزة، أن الأسئلة في مستوى الطالب الممتاز ولم يجدوا إجابات كثير من الأسئلة في الكتاب.

ووصف طلاب إدارة كرداسة وأكتوبر الامتحان بالتعجيزي وأنه لا يمت بصلة لما درسوه طوال الفصل الدراسي، حتى إنهم لم يستفيدوا من وجود المنهج على التابلت لأن الإجابات لا توجد في المنهج.