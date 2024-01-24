حزب الله اللبناني يعلن استهداف موقع عسكري إسرائيلي قرب الحدود الجنوبية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأربعاء، أن عناصره استهدفوا موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان، فيما واصل الجيش الإسرائيلي قصفه عدة بلدات لبنانية حدودية، بعضها بقنابل الفوسفور، وفق مصدر رسمي.

وقال الحزب، في بيان إن عناصره "استهدفوا موقع بياض بليدا الإسرائيلي (قبالة بلدة بليدا اللبنانية) بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة"، وفقا لوكالة الأناضول.

من جهتها، قالت وكالة أنباء لبنان الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي "استهدف بلدة كفركلا (جنوب) بالقذائف الفوسفورية".

وأوضحت أن "المدفعية الإسرائيلية استهدفت بالقذائف الفوسفورية منطقة بانوراما، في بلدة العديسة، كما تتعرض أطراف مناطق حامول، والضهيرة، وعلما الشعب، وطير حرفا (جنوب) لقصف متقطع".

وتزامن ذلك مع تحليق "طائرات العدو (الإسرائيلي) الاستطلاعي، فوق القطاع الغربي، لا سيما فوق بلدة الناقورة والساحل الجنوبي، بين سهل صور والقليلة (جنوب)"، وفق الوكالة.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال لقاء مع رؤساء البلدات والمستوطنات الإسرائيلية الواقعة على خط المواجهة قرب الحدود اللبنانية.

وقال غالانت، إن "إسرائيل تحاول التوصل إلى اتفاق مع لبنان عبر الوسائل السياسية، لأنه حتى لو ذهبنا إلى الحرب، فسيكون هناك في النهاية وقف لإطلاق النار"، وفق القناة "14" العبرية.