الصحة العالمية تحذر من تحول فيروس كورونا إلى «وباء»

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس أن وتيرة انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) لم تصل إلى مرحلة الوباء، ولكنه حذر من أنه يجب اتخاذ الاستعدادات في حال تفاقم تفشي الفيروس.

وأضاف جبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إنه :"حتى هذه اللحظة، لا نشهد انتشارا عالميا للفيروس بالشكل الذي لا يمكن احتؤاه ، ولا نشهد حالات إصابة أو وفيات على نطاق واسع".

وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلا:" ما نراه هو حالات تفشي في أنحاء مختلفة من العالم".

وبينما تشعر منظمة الصحة العالمية بالقلق من انتشار الفيروس في بلدان مثل كوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، يقول تيدروس إن معدلات الإصابة بالفيروس في الصين آخذة في الانخفاض منذ أوائل فبراير، وهو ما أثبت إمكانية احتواء الفيروس.

وفي الوقت ذاته، حث جبريسوس الحكومات على العمل من أجل احتواء الفيروس بينما تفعل منظمة الصحة العالمية كل ما في وسعها استعدادا لوباء محتمل.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 28 دولة خارج الصين، أعلنت حتى اليوم الاثنين عن 2074 حالة إصابة و23 حالة وفاة بسبب الفيروس القاتل.

ووصل عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 362ر77 حالة، فضلا عن ما يزيد قليلا عن 600ر2 حالة وفاة.

وقررت الصين اليوم إرجاء انعقاد الاجتماعات السنوية لمجلس الشعب الوطني، والتي كان مقررا أن تبدأ مطلع مارس المقبل، وذلك بسبب تفشي الفيروس، حسبما أفاد التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في).

وكان من المقرر أن تبدأ دورة المجلس هذا العام في العاصمة بكين في 5 مارس. ولم يتم تحديد موعدا جديدا لانعقاده.

في الوقت الذي تشهد فيه الصين تراجعا في معدلات الإصابة بالفيروس، فإن تسارع وتيرة انتشاره في كوريا الجنوبية تثير القلق.

وأعلنت السلطات الطبية في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات المصابة 833 حالة.

كما أعلنت عن وفاة شخص آخر بسبب فيروس كورونا ما يزيد العدد الاجمالي للوفيات في البلاد إلى 7 أشخاص.

وفي سياق متصل، أصدرت تايوان اليوم تحذيرًا رسميًا للسفر إلى كوريا الجنوبية، وحثت مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى هناك، بينما فرضت سلطات هونج كونج حظراً على وصول غير المقيمين القادمين من كوريا الجنوبية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية إنها تشعر بالقلق أيضًا بشأن إيران التي ارتفع عدد الوفيات فيها بسبب الفيروس القاتل إلى 12، وفقًا لما أعلنه وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، بزيادة أربع حالات وفاة عن حصيلة اليوم السابق.

ويُعتقد بأن تفشي الفيروس في إيران، التي سجلت أولى حالات الإصابة الأسبوع الماضي، هو السبب في اننقال الفيروس إلى دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك أفغانستان والعراق المجاورة وسلطنة عمان، والتي أبلغت جميعها عن حالات إصابة بالفيروس القاتل اليوم.

أما في أوروبا، فقد أعلنت السلطات الإيطالية اليوم وفاة الحالة السادسة المصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية " انسا" أن الضحية هى سيدة كانت مريضة بالسرطان.

ويشار إلى أن هذه خامس حالة وفاة بفيروس كورونا يتم تسجيلها في إقليم لومبارديا .

وكانت إيطاليا قد سجلت رابع وخامس حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم.

وأعلن رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي في مؤتمر صحفي في وقت سابق أن عدد الحالات المصابة بالفيروس بلغ 219 حالة.

وفي خارج إيطاليا، رفضت السلطات في جزر موريشيوس السماح لنحو 40 راكبا من إقليمين شمالي إيطاليا من النزول من على متن طائرة تابعة لشركة أليتاليا بسبب مخاوف من عدوى فيروس كورونا ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) نقلا عن مصادر مطلعة.