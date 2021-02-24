القبض على خادمة بتهمة سرقة مبلغ مالي من شقة في القاهرة الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على خادمة سرقت مخدومتها فى التجمع، وأمر اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، إحالة الواقعة للنيابة التى تولت التحقيق.

ودلت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن المتهمة خادمة سرقت مبلغ مالي من شقة تتردد عليها لتنظيفها بالتجمع، وأنكرت ارتكابها لواقعة السرقة.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من (م. ع)، يتهم فيه خادمة بسرقة مبلغ مالي من شقته أثناء تنظيفها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة، واقتيادها لقسم الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.