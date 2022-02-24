 وزير التعليم العالي: أحوال الطلاب المصريين وأوضاعهم مطمئنة ومستقرة في أوكرانيا - بوابة الشروق
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وزير التعليم العالي: أحوال الطلاب المصريين وأوضاعهم مطمئنة ومستقرة في أوكرانيا

الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
عمر فارس
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 3:06 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 3:06 م

تواصل خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا؛ للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

وأكد السفير المصري، على تواصل السفارة المصرية مع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية عبر وسائل التواصل المختلفة، وأن أحوال كل الطلاب المصريين وأوضاعهم مطمئنة ومستقرة.

كما أكد السفير المصري في أوكرانيا لوزير التعليم العالي أن السفارة مستمرة في تواصلها الدائم مع الطلاب، والجهات المعنية في أوكرانيا خلال الفترة القادمة؛ للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين.

وأكد وزير التعليم العالي، أن الوزارة ستبقى على اتصال بالسفارة المصرية في أوكرانيا؛ كما تستمر في التنسيق مع كل الأجهزة المعنية في مصر، للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.


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