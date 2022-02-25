قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنّ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أخبره أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم أسلحة دفاعية جديدة إلى أوكرانيا.

وقال كوليبا في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الخميس، إنّ هذا الأمر جاء في مكالمة مع الوزير بلينكن حول سبل وقف "الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأضاف: "أبلغني الوزير بالعقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، بالإضافة إلى خطط تسليم أسلحة دفاعية جديدة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها. أوكرانيا صامدة، نحن بحاجة إلى مساعدة العالم لنا".

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.