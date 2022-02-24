266 لاعبة في بطولة الجمهورية للأندية للكونغ فو

أعلن شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للوشوو كونغ فو انطلاق بطولة الجمهورية للأندية للآنسات على صالة نادي طلائع الجيش والتي تقام خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري.

وكشف رئيس الاتحاد المصري والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكونغ فو، أن عدد الأندية المشاركة في بطولة الجمهورية 53 نادي بعدد 266 لاعبة وتقام المنافسات للاعبات تحت 18 و20 سنة وفوق 20 سنة.

وأضاف شريف مصطفى، أن بطولة الأندية للكونغ فو للآنسات، بطولة حافز رياضي الأمر مما يجعلها تشهد منافسة قوية من أجل حصد المراكز الثلاثة الأولى التي تستحق الحافز الرياضي للفائزين بتلك المراكز.

وذكر الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو أن عملية ميزان اللاعبات في بطولة الجمهورية للأندية للآنسات تتم في وجود شهادة الحزام الأصلية مع كل لاعبة أثناء الميزان مع تواجد مندوب من وزارة الشباب والرياضة المسئول عن الحافز الرياضي، مع إشراف الوزارة على جميع فعاليات البطولة بداية من ميزان اللاعبات حتى تسليم الجوائز وإعلان الفائزين.

وشدد الاتحاد المصري للوشوو كونغ فو على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات البطولة والالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».