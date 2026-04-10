شركة فضائية ألمانية تلغي رحلة اختبار صاروخ للاشتباه في حدوث تسرب

ألغيت محاولة إطلاق صاروخ "سبكتروم" الذي طورته شركة "إيسار أيروسبيس"الألمانية الناشئة مساء الخميس في قاعدة أندويا الفضائية بالنرويج بسبب الاشتباه في حدوث تسرب.

وقالت الشركة قبل حوالي ساعة من الإقلاع إنها ألغت عملية الإطلاق للتحقيق في مشكلة بوعاء ضغط، مضيفة أن فرقا ستقيم الوضع وتقرر الخطوات التالية.

ويمثل هذا انتكاسة أخرى بعد أن انتهت رحلة اختبار أولى العام الماضي بانفجار بعد حوالي 30 ثانية من الإقلاع، مع سقوط الصاروخ في البحر.

وكان من المقرر أن تحمل المهمة الحالية خمسة أقمار صناعية بحثية وتجربة علمية إلى المدار.

وتطمح شركة "إيسار أيروسبيس" إلى إيصال "سبكتروم" للجاهزية التجارية بشكل أسرع من منافستها الأمريكية سبيس إكس، التي احتاجت إلى أربع محاولات.

ومع ذلك، تأخرت جهود الإطلاق الأخيرة مرات عدة بسبب مشكلات فنية، ومؤخرا بسبب فشل صياد نرويجي في مغادرة منطقة السلامة في الوقت المحدد.

ويعتبر "سبكتروم" القادر على حمل ما يصل إلى طن واحد مشروعا رئيسيا لصناعة الفضاء في أوروبا التي تسعى لتقليل الاعتماد على سبيس إكس لإطلاق الأقمار الصناعية. وبمجرد تشغيله يهدف إلى وضع أقمار صناعية مدنية وعسكرية في مدار أرضي منخفض، على بعد بضع مئات الكيلومترات فوق سطح الأرض.

وقال الرئيس التنفيذي دانيل ميتزلر إن الشركة محجوزة بالفعل حتى عام 2028، على الرغم من أن الصاروخ لم يصبح جاهزا بعد للإنتاج التسلسلي.

وقال لا شك في أننا سنصل إلى المدار ونثبت وصولا موثوقاً إلى الفضاء وإن عمليات إلغاء الإطلاق جزء من صناعة الصواريخ فكل شركة صواريخ ناجحة مرت بهذا الموقف. وكل محاولة تمنحنا خبرة قيمة ودروسا مستفادة في طريقنا نحو المدار.