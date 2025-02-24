علي فرج ونوران جوهر يحافظان على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش

حافظ الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر، على صدارة التصنيف الدولي للاعبي الإسكواش، والذي أعلنته رابطة محترفي الإسكواش «PSA» اليوم، الإثنين.

وحافظ علي فرج على المركز الأول في تصنيف الرجال، بعد التتويج فجر اليوم، بلقب بطولة تكساس المفتوحة للاسكواش بالفوز على مواطنه مصطفى عسل بنتيجة 3-0.

فيما جاء مصطفى عسل في المركز الثاني والبيروفي دييجو إلياس في المركز الثالث، كما حافظ طارق مؤمن على تواجده في المركز السادس، وجاء مازن هشام في المركز السابع، وكريم عبدالجواد ثامنًا.

وعلى مستوى تصنيف السيدات، حافظ نوران جزهر على الصدارة ووسعت الفارق مع مواطنتها نور الشربيني، بعد تتويج الأولى بلقب بطولة تكساس للإسكواش بالفوز على مواطنتها هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالميًا.

وحلت الواعدة أمينة عرفي ثامنًا، وروان العربي في المركز التاسع في تصنيف محترفات الاسكواش.