إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بطريق النقرة بأسوان

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شهدت قرية النقرة بمركز نصر النوبة بأسوان، صباح اليوم الخميس، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ربع نقل يستقلها عدد من الدهابة، ما أسفر عن إصابة 15 شخص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وترجع التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، بوقوع حادث انقلاب سيارتين ربع نقل يستقلها عدد من الدهابة وبصحبتهم محتواياتهم.

وتبين بالفحص والتحريات لرجال مباحث مركز شرطة نصر النوبة برئاسة الرائد محمد الشيخ رئيس المباحث، ومعاونه النقيب حسين سكران، أن الحادث وقع عند منطقة وادي النقرة وتحديدًا عند محطة رقم 6.

وأجرى رجال المباحث المعاينة لموقع الحادث، وجاري رفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 15 شخصا جنسيتهم مصريين سودانيين، وجميعهم إصابات خفيفة.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.