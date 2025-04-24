ترامب: الأمور تسير بشكل جيد مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس: "إننا في وضع جيد للغاية فيما يتعلق بإيران، ولدينا اجتماعات جدية للغاية".

وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض: "هناك خياران فقط، وأحدهما ليس خيارًا جيدًا. ليس خياراً جيداً على الإطلاق، وأعتقد أننا نحقق تقدماً جيداً نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران. نحن نبذل الكثير من الجهد، وربما يكون لدينا قرار جيد للغاية، وسيتم إنقاذ الكثير من الأرواح"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، عينت وزارة الخارجية الأمريكية مايكل أنطون، مدير تخطيط السياسات، لقيادة الفريق الفني الأمريكي في المحادثات الجارية.

ويقود أنطون، الذي يعد من الوجوه الصاعدة داخل الإدارة، فريقا يضم حوالي 12 خبيرا من مختلف المؤسسات الحكومية، يعملون على بلورة التفاصيل الفنية لاتفاق يفرض قيودا مشددة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

ومن المقرر أن يقود أنطون الجولة الأولى من المحادثات الفنية مع الجانب الإيراني نهاية الأسبوع، تمهيدا للقاء مرتقب الأسبوع المقبل في روما بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.