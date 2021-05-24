الحكومة الكويتية تشيد بدور الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار بغزة

أشاد مجلس الوزراء الكويتي بالدور الرائد والجھود الخیرة للرئیس عبدالفتاح السیسي والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بین الجانبین الإسرائیلي والفلسطیني، موضحًا ترحيب الكويت بهذا الاتفاق، مؤكدًا أھمیة استمرار الجھود الدولیة للتوصل إلى سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الأسبوعي اليوم الإثنين برئاسة رئيس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، وبحث المجلس الشؤون السیاسیة في ضوء آخر المستجدات والتطورات الراھنة على الساحة السیاسیة على الصعیدین العربي والدولي.

كما أكد مجلس الوزراء الكويتي موقف بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطیني الشقیق بما یمكنه من إقامة دولة فلسطین المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربية.