الشرقية: 208 لجان جاهزة لاستقبال أكثر من 60 ألف طالب وطالبة في امتحانات الدبلومات الفنية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تابع مع المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024، المقرر انطلاقها غدا السبت، والتي تستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

أكد المحافظ، في بيان اليوم، ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة ورؤساء المراكز والمدن، كلا فيما يخصه؛ وذلك لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول، والعمل على منع الغش، وتكليف طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولا بأول من محيط المدارس بنطاق ودائرة المحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 - 2024 لجميع النوعيات (تجاري - صناعي - زراعي - التعليم والتدريب المزدوج) يبلغ 60393 طالب وطالبة، مقسمين إلى 26719 طالب وطالبة بالثانوي الفني الصناعي يؤدون الامتحان داخل 86 لجنة، و4326 طالب وطالبة بالثانوي الزراعي يؤدون الامتحان داخل 19 لجنة، و27682 طالب وطالبة بالثانوي التجاري يؤدون الامتحان داخل 97 لجنة، و1666طالب وطالبة بالتعليم والتدريب المزدوج يؤدون الامتحان داخل 6 لجان، بإجمالي 208 لجان على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المخصصة للمشرفين على امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام، والبالغ عددها 40 استراحة.