ألمانيا تعرب عن استعدادها لاستخدام فوائد الأصول الروسية لمساعدة أوكرانيا

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الجمعة، إن ألمانيا منفتحة على اتخاذ مزيد من الخطوات لاستخدام الفوائد التي تدرها أصول روسية مجمدة لصالح أوكرانيا.

لكن ليندنر أوضح أمام اجتماع عقد في شمالي إيطاليا لوزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أن هذا لا ينبغي أن يكون له أي "عواقب غير مواتية من الناحية القانونية أو محفوفة بالمخاطر اقتصاديا."

وأضاف بأن هناك انفتاحا مشتركا من جانب أعضاء مجموعة السبع الأوروبيين لبحث اقتراح أمريكي مشابه في هذا الصدد.

لكن الوزير أشار إلى أن المفاوضات مازال أمامها شوط طويل لأن هناك عددا من المسائل لم يتم حسمها.

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قررت في السابق استخدام الفوائد التي تدرها أصول للبنك المركزي الروسي مجمدة داخل الاتحاد لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وترى الولايات المتحدة أن هذا النهج متردد للغاية، وتريد بدلا من ذلك من مجموعة السبع أن تمنح أوكرانيا قرضا كبيرا مضمونا بإيرادات الفوائد. وقد يزيد إجمالي هذا المبلغ بشكل كبير على مبلغ الـ 3 مليارات يورو ( 2ر3 مليار دولار) الذي يتصوره الاتحاد الأوروبي.

وذكرت تقارير بأنه من المأمول التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الذي سيُعقد في منتصف يونيو لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع في بوليا الواقعة جنوبي إيطاليا.