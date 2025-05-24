محافظ البحيرة: توريد 254 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد موسم توريد ناجح لمحصول القمح المحلي، مشيرة إلى أن إجمالي الكميات التي تم توريدها، حتى صباح اليوم السبت، بلغ 254755 طنًا، تم استقبالها من خلال 37 مركز تجميع منتشرة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وبلغت المساحات المنزرعة بالقمح، هذا الموسم نحو 307 آلاف فدان، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للصوامع والشون 496 ألف طن، بما يضمن استيعاب الكميات المستهدفة بكفاءة عالية، مع الحفاظ على جودة المحصول وسلامته.

وأشارت إلى أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدة أن التوسع في استصلاح الأراضي وتطوير منظومة الزراعة والتخزين يمثلان ركيزة أساسية في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشددت على أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كل التيسيرات والدعم المطلوب للمزارعين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في دعم المنتج المحلي، من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى تسهيل عمليات التوريد وضمان سلاسة الإجراءات.

ونوهت بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة، وتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضمان انتظام عمليات التسليم، ورفع كفاءة منظومة التخزين، بما يعزز استقرار منظومة الأمن الغذائي.