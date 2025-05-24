 نجم الزمالك السابق: الرمادي مدرب قدير ولابد من دعمه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نجم الزمالك السابق: الرمادي مدرب قدير ولابد من دعمه

أمير نبيل
نشر في: السبت 24 مايو 2025 - 1:09 ص | آخر تحديث: السبت 24 مايو 2025 - 1:09 ص

أكد أكرم عبدالمجيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك بعض وسائل الاعلام تحارب القلعة البيضاء من خلال نشر شائعات عن اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة.

وقال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمنى من الجهاز الفني عدم الانسياق وراء الشائعات، وأيمن الرمادي مدير فني قدير وأتمنى دعمه لأن الفريق سيكون على موعد مع بيراميدز في نهائي كأس مصر".

وأضاف: "يجب من جماهير نادي الزمالك دعم الرمادي واللاعبين للفوز بكأس مصر، ويجب من الرابطة واتحاد الكرة تطبيق اللوائح على الجميع".


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