وزير القوى العاملة: مصر تراعي المعايير وتحترم الاتفاقيات الدولية في ملف العمالة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مصر تمكنت من بناء جدار ثقة مع منظمة العمل الدولية، مؤكدًا سعي الدولة لتحقيق كافة المعايير واحترام الاتفاقيات الدولية في ملف العمالة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على شاشة «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن هناك حجمًا كبيرًا للمشروعات بين مصر والمنظمة الدولية، مع عقد اجتماع أسبوعي بين مختصصين من الوزارة والمنظمة، وذلك من أجل بحث مستوى الأداء الذي يتم إنجازه في المشروعات.

وأوضح أن ملف البطالة يمثّل أحد محاور استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، أن هناك أعدادًا كبيرة من العمالة عادت لمصر عام 2011 من بعض الدول، وهو ما زاد من الأعباء ورفع معدلات البطالة لتصل إلى 14%.

وأشار الوزير، إلى أن المشروعات القومية الكبرى استوعبت أعدادًا كبيرة من هذه العمالة، حتى وصلت نسبة البطالة في الربع الأخير من عام 2020 إلى 7.3%.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد بحث مع إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون المشترك فيما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، والوقوف على آخر مستجدات المشروعات بين الجانبين.

ووجّه سعفان بدراسة المشروعات التى يتم تنفيذها، والوقوف على آخر مستجداتها، وتحديد المشكلات والعقبات أمام تنفيذها على الوجه المطلوب، والعمل على وضع حلول سريعة لها للمضي قدماً إلى إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المرجو منها.