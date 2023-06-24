كشفت المطربة بوسي، موقفها من اعتزال المهنة والتفرغ لمنزلها وأسرتها، وذلك خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» عبر شاشة «القاهرة والناس».

وقالت بوسي: «في أوقات بيجي على الواحد من كتر الحرب في الشغل والصعوبات في الحياة عموما والمهنة خصوصا بتبقى عايزة تسيبها مخضرة، بس برجع أفكر وتشوفي قد إيه تعبت وطلع عيني عقبال ما وصلت للي فيه وشقيت واستحملت حاجات كتير للوصول للنجومية».

وأضافت أن هناك خطوات فنية كثيرة لم تنفذها حتى الآن، وأنها تتمنى مفارقة الحياة في رضا الله فقط، قائلة: «في حاجات كتير لسه معملتهاش في الفن وبطلب من ربنا دائما خذني وأنت راضي عني».

وتابعت: «اتعودت أبقى قوية من صغري بس ممكن يكون بسبب إني ملقتش ليا ضهر اتحامى فيه من صغري ويجيب لي حقي فبقيت مقوية نفسي بنفسي، وأمي كانت كل حاجة بس في الأول والآخر هي ست لكن عمري ما ظلمت حد بل ظلمت نفسي في حاجات كتير».