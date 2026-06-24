نقابة الصحفيين تتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب استخدام شعارها

تقدّم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ببلاغ إلى النائب العام، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية حول استخدام ما يعرف بـ"قمة القاهرة للإبداع والتأثير" الشعار الرسمي لنقابة الصحفيين ووضعه على الإعلانات والملصقات الخاصة بالفعالية، بغرض الترويج والدعاية لها، وبما يوحي زورًا بأن النقابة شريكٌ رسمي في تنظيم الحدث.

وأكدت النقابة في بلاغها أنها لا تربطها أي صلة من قريب أو بعيد بهذا الحدث، ولم تصدر عنها أي موافقة أو تصريح باستخدام شعارها، كما شددت على أنها لم تقم في أي وقت برعاية أو الشراكة في أي فعالية تُقام خارج مبنى نقابة الصحفيين.

وشدد البلاغ على أن هذا التصرف يُعد اعتداءً صريحًا على العلامة التجارية الخاصة بالنقابة، ويُشكّل جريمة يُعاقب عليها القانون وفقًا لأحكام المادة (113) من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مطالبةً باتخاذ الإجراءات اللازم والتحقيق في الواقعة.

كما قرر مجلس نقابة الصحفيين إحالة واقعة استضافة أحد خبراء السياحة في صالون الرواد والاتهامات الموجهة له باختراق قرارات النقابة حول حظر التطبيع للتحقيق ووقف نشاط صالون الرواد لحين انتهاء التحقيقات.