الصحة: توقيع اتفاقيتين بين الخارجية والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية لدعم القطاع الصحي بقيمة 300 مليون يورو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع اتفاقيتين بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وعدد من الشركات الفرنسية، لدعم وتنمية القطاع الصحي المصري، بمنحة قيمتها 300 مليون يورو، وذلك في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

شهد مراسم التوقيع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير الفرنسي بالقاهرة أريك شوفاليه.

فيما وقع الاتفاقيتين الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وفيرونيك فولان، المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمونس، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أحد الاتفاقيتين تستهدف دعم مشروع التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تعزيز استدامة المنظومة الصحية وتوسيع نطاق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن مذكرة التفاهم الثانية تستهدف دعم مشروع الرعاية الصحية الأولية، بهدف رفع جودة الخدمات الصحية الأساسية وزيادة كفاءة الوحدات والمراكز الصحية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد «عبدالغفار» أن هذه البروتوكولات تعكس حرص الدولة المصرية، على تعزيز الشراكات الدولية الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ويسهم في تقديم خدمات صحية متميزة ومستدامة لكل المواطنين.