عمرو أديب عن التصريحات الأخيرة للخارجية الإثيوبية: الرأي العام المصري قد نفذ صبره

علق الإعلامي عمرو أديب، على الموقف الإثيوبي تجاه مفاوضات سد النهضة، قائلًا: «الموضع لا يتحمل ولكنه أضحى وأصبح وأمسى مستفزًا جدا لكل المصريين»، في إشارة إلى تصريحات الخارجية الإثيوبية حول رغبتها في اتفاق غير ملزم.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الجمعة: «الرأي العام المصري قد نفذ صبره»، مستطردًا: «الناس دي مش عايزة مياه قد ما عايزة تطلع تصريحات قد كدا».

واشار إلى القمة الإفريقية المصغرة التي عقدت في الثلاثاء الماضي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والتي توصلت إلى مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، منتقدًا تراجع أديس أبابا ممثلًا في تصريحات الخارجية الإثيوبية.

وأعلنت الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن بلادها ترغب في اتفاق غير ملزم حول سد النهضة، مضيفة أنها «لا تريد اتفاقًا يكبلها ويقيد حركتها».