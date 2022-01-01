وزير الخارجية التركي ونظيره الفنلندي يبحثان التطورات الأخيرة في أوكرانيا

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بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو، التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

ووفقًا لما نشرته وكالة الأنباء التركية «الاناضول»، جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، اليوم الأحد، بحسب معلومات حصلت عليها الوكالة من وزارة الخارجية.

وناقش الجانبان خلال الاتصال، التطورات الأخيرة في أوكرانيا وجهود الوساطة، إضافة إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الثلاثية.

وفي 28 يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، على هامش قمة الحلف في مدريد، بعد تعهد البلدين بالاستجابة لمطالب أنقرة وتبديد مخاوفها الأمنية.