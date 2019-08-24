طباخ ضيوف قمة «جي 7» يقدم للزعماء وجبة من لحم تونة مهددة بالانقراض

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تناول رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع الصناعية الكبرى اليوم السبت وجبة عشاء من لحم التونة زرقاء الزعنفة المهددة بالانقراض وذلك على هامش انعقاد قمتهم في بياريتز جنوب غربي فرنسا.

وقدم رئيس الطهاة سيدريك بيشادي أولا أومليت باسكي يليه طبق خليط من السمك "يخنة" تقليدية تسمى (مارميتاكو) يتضمن لحم تونة حمراء اصطادها الصيادون عند ساحل بلدة سان جين دي لوز، التي تقع جنوبي مدينة القمة بياريتز.

ومن المعروف أن هذا النوع من التونة التي تسمى أيضا تونة الزعنفة الزرقاء أو تونة الأطلسي موضوعة على القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة "آي يو سي إن" بسبب الصيد الجائر لها.

ويعد هذا النوع من أكبر أسماك التونة حجما ووفقا لبيانات منظمات حماية الحيوان يصل طولها عادة إلى ثلاثة أمتار ويمكن أن تعيش حتى 40 عاما.

وفي ختام مأدبة العشاء لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع الصناعية الكبرى، وضعت مجموعة من الأجبان المصنعة في فرنسا وفطيرة الخوخ المتميزة.