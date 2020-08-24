 وزير الصحة الكويتي: شفاء 618 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 72 ألفا و925 حالة - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 618 حالة مصابة بكورونا بإجمالي 72 ألفا و925 حالة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 12:37 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أغسطس 2020 - 12:37 م

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 618 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 ألفا و925 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال618 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 537 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 72 ألفا و307 حالات.


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