أعلن محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، اعتزاله كرة القدم، بنهاية الموسم الجاري، مؤكدا أن أفضل لحظاته وهو ينهي مسيرته بمباراة الزمالك.

وأضاف عبد المنصف، في تصريحات تلفزيونية بقوله: «أنهيت مسيرتي ومباراة الزمالك الأخيرة بالنسبة لي، لا يوجد مباراة أفضل من هذه لأعلن عن أنني سأعتزل مع نادي الاتحاد الذي قضيت معه أيام جيدة وأمام الزمالك الذي يعد بيتي الكبير».

وأوضح: «أنا أنهي مسيرتي مع جماهير الزمالك التي حصلت معهم على بطولات في يوم التتويج ببطولة الدوري».

وعن ارتداء قميص نادي الزمالك، كشف: «كانت هذه فكرة من محمود عبد الرازق (شيكابالا) ويوسف (أوباما) واللذين اصطحباني للجماهير».

وأتم: «أنهى مسيرتي بعدما لعب 454 مباراة وقضيت أعوام كثيرة في الملاعب، واتخذت القرار في هذا التوقيت بعدما أطمئنت لأن الاتحاد سيبقى في الدوري بشكل مريح، وكان يجب أن أعود لبيتي الزمالك الذي لعبت فيه 11 عامًا».