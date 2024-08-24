استقرت أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2024.



وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

‏‎واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

‏‎استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن. ‏‎

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي: -

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 2605 جنيهات.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2600 جنيه.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2650 جنيها.

‏‎وثبت سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2750 جنيها.

‏‎واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2875 جنيها.

‏‎استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2720 جنيها.