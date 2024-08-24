استقرت أسعار الحديد والأسمنت في المصانع المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 24 أغسطس 2024.
وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:
استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.
استقر سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.
استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.
واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.
استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن.
استقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.
وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي: -
استقر سعر أسمنت النصر ليسجل 2605 جنيهات.
واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل ليسجل 2600 جنيه.
واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2650 جنيها.
وثبت سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2750 جنيها.
واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2875 جنيها.
استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2720 جنيها.