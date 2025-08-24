 الهلال الأحمر المصري: الوضع الإنساني في غزة يفرض إدخال المساعدات يوميا - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 4:35 ص القاهرة
الهلال الأحمر المصري: الوضع الإنساني في غزة يفرض إدخال المساعدات يوميا


نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 4:15 ص | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 4:15 ص

قالت الدكتورة أمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن مصر تبذل كل جهدها لضمان دخول المساعدات عبر المعابر.

وأشارت، في مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، إلى أن حجم المعاناة والمجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة يؤكدان ضرورة الضغط لفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات دون قيد أو شرط.

وأكدت أن مصر تعمل على ذلك منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، موضحة أن القاهرة نجحت في إدخال 20 قافلة منذ 27 يوليو وحتى مساء الخميس الماضي، على أن تُستأنف القافلة الحادية والعشرون صباح الغد.

وأضافت أن المساعدات الإنسانية متواجدة عند المنافذ المختلفة المؤدية إلى قطاع غزة، لكن التحدي يكمن في إيجاد ممرات آمنة لإدخالها.

وأوضحت أن الوضع الإنساني القاسي في غزة يستدعي إدخال المساعدات بشكل يومي.

