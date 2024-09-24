أوبك ترفع توقعاتها للطلب العالمي على النفط حتى 2050

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها السنوي توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والبعيد، مشيرة إلى نمو تقوده الهند وإفريقيا والشرق الأوسط وتحول بطيء نحو المركبات الكهربائية والوقود النظيف.

وتوقعت (أوبك)، في تقرير آفاق النفط العالمي لعام 2024 الذي نشر اليوم، وصول الطلب العالمي على النفط إلى 118.9 مليون برميل يوميا بحلول 2045، أي أعلى من المتوقع في تقرير العام الماضي بنحو 2.9 مليون برميل يوميا، وإلى 120.1 مليون برميل يوميا بحلول 2050.

وأشارت إلى أن الطلب العالمي في عام 2028 سيصل إلى 111 مليون برميل يوميا بزيادة بواقع 800 ألف برميل يوميا عن توقعات العام الماضي، ثم إلى 112.3 مليون برميل يوميا في 2029.

ودعت (أوبك) إلى المزيد من الاستثمار في صناعة النفط، مبرزة أن القطاع يحتاج إلى إنفاق 17.4 تريليون دولار حتى 2050، وذلك مقارنة بنحو 14 تريليون دولار حتى 2045 في تقديرات العام الماضي.

وأوضحت المنظمة أن الطلب سيواصل النمو لفترة تتجاوز توقعات وكالة الطاقة الدولية، وشركة (بي.بي)، واللتين تتوقعان أن يبلغ الطلب على النفط ذروته خلال العقد الجاري. في حين من المرجح أن يعطي ارتفاع الطلب على النفط لفترة أطول دفعة للمنظمة، التي يعتمد أعضاؤها البالغ عددهم 12 دولة على إيرادات الخام.

من جانب آخر، نوهت (أوبك) إلى أنها تتوقع أن تواجه أهداف الطاقة النظيفة "الطموحة" المزيد من الضغوط، ولفتت إلى خطط العديد من شركات صناعة السيارات العالمية لتقليص أهداف التحول نحو المركبات الكهربائية.