العراق يتسلم مواطنين محتجزين في السعودية لأسباب مختلفة

تسلم إحسان العوادي مدير مكتب رئيس الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عددا من المواطنين كانوا محتجزين لدى المملكة العربية السعودية لأسباب مختلفة.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أرسل إلى الرياض مساء أمس الثلاثاء، وفدا برئاسة مدير مكتبه إحسان العوادي حيث تسلّم الوفد المواطنين العراقيين الذين كانوا محتجزين لدى المملكة لأسباب مختلفة، وسيتم إعادتهم في طائرة خاصة إلى بغداد اليوم.

ونقل الوفد العراقي الرسمي، للجانب السعودي تحيات رئيس الحكومة وتثمينه لموقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي وعد خلال لقاء جمعهما في قمة الدوحة التي عُقدت منتصف شهر سبتمبر الجاري، بالعمل على إطلاق سراح المحتجزين تأكيدا للعلاقات "الأخوية" بين البلدين.