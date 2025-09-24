جيمي كيميل يعود للشاشة وسط خلافات بين محطات محلية أمريكية حول بث برنامجه

من المقرر أن يعود مقدم البرامج التلفزيونية جيمي كيميل إلى شاشة شبكة (إيه بي سي) بعد وقف قصير المدة للبرنامج، غير أن بعض المحطات المحلية التابعة للشبكة الأمريكية لن تبث برنامجه الليلي مساء الثلاثاء.

وقالت شركة "نكستار" المالكة لعدد من المحطات التلفزيونية إنها ستستمر في حجب عرض البرنامج على قنواتها المحلية التي تبث أيضا محتوى الشبكة.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة البث "سينكلير" عبر منصة "إكس" أنها ستعرض برنامجا إخباريا في الموعد المخصص عادة لبرنامج كيميل، بينما تتواصل المباحثات مع الشبكة بشأن عودته المحتملة.

وكان برنامج كيميل قد أوقف لأجل غير مسمى الأسبوع الماضي عقب تصريحاته بشأن الهجوم المميت على الناشط المحافظ تشارلي كيرك، حيث انتقد حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً" بزعم محاولتها تسييس المشتبه به.