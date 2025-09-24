ملك إسبانيا لحكومة نتنياهو: كفوا عن القتل واوقفوا إطلاق النار في غزة

دعا ملك إسبانيا فيليبي السادس، حكومة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.

وقال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء: «لا يمكننا أن نصمت أو نغض طرفنا عن تدمير المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويعهم وتشريدهم في غزة».

واستنكر ممارسات الحكومة الإسرائيلية في غزة، قائلًا: «نناشد ونطالب بالكف عن هذا القتل، كفوا عن القتل باسم الشعب الإسرائيلي الذي عانى طوال تاريخه».

وطالب بضرورة إيصال المساعدات فورًا إلى غزة، ووقف إطلاق النار في القطاع، وإطلاق سراح كل الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وأشار إلى أن «المجتمع الدولي عليه أن يتولى مسئوليته للتوصل إلى حل الدولتين»، قائلًا إن «الاعتراف بدولة فلسطين من جانب عدد متزايد من الدول يجب أن يساعد في عملية السلام العادل والإقليمي»

وانطلقت في نيويورك، أمس الثلاثاء، أعمال الجلسة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتستمر أعمال الجلسة التي تعقد هذا العام، تحت عنوان: «معا بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان»، حتى يوم السبت 27 سبتمبر، وتختتم يوم الاثنين 29 سبتمبر 2025.