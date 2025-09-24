مدير الإغاثة الطبية في غزة: الوضع يزداد سوءا مع استمرار العدوان وانعدام الإمكانيات

قال محمد أبو عفش، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت اليوم المقر الرئيسي للجمعية في منطقة تل الهوى، بالقرب من مستشفى القدس، وذلك بعد وقت قصير من قصف مقر آخر تابع للجمعية كان يحتوي على كامل الإمكانات الطبية.

وأوضح أبو عفش، خلال مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن المقر الذي تم استهدافه مؤخرًا كان يضم عيادات شاملة لجميع التخصصات، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أنه «لم يعد هناك أي مركز يقدم الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى، في ظل هذا التصعيد الخطير».

وأضاف: «نشعر في جمعية الإغاثة الطبية أن الاحتلال يتعمد استهداف كل المنظومة الصحية في قطاع غزة، سواء التابعة لوزارة الصحة أو مؤسسات المجتمع المدني، مثل الإغاثة الطبية والهلال الأحمر وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات الرعاية الصحية اليومية للسكان».

وأشار إلى أن الوضع الصحي في القطاع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث طالت الهجمات المستشفيات وسيارات الإسعاف وحتى مراكز الطوارئ، موضحًا أن مستشفيات رئيسية جرى استهدافها مؤخرًا، منها مستشفى العيون الوحيد في مدينة غزة، ومستشفى الرنتيسي للأطفال الذي كان يخدم مرضى السرطان والفشل الكلوي، إلى جانب مستشفى حمد في شمال القطاع.

وحول أوضاع المرضى بعد تدمير هذه المراكز، أكد أبو عفش، أنه تم نقل المرضى إلى مستشفيات قريبة نسبيًا، إلا أن عملية الإخلاء والنقل كانت صعبة للغاية في ظل أزمة الوقود، ونقص سيارات الإسعاف، والانهيار الكامل في البنية التحتية الصحية.

واختتم: «أغلب المرضى الذين تم نقلهم من المستشفيات هم من الحالات الحرجة، خصوصًا مرضى العناية المركزة، والوضع يزداد تعقيدًا مع استمرار العدوان وانعدام الإمكانيات».

وفي وقت سابق، وجهت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، نداء عاجلًا إلى أحرار العالم، طالبت فيه بإنقاذ ما تبقى من شريان الحياة في القطاع.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأربعاء: «أنقذوا ما تبقّى من شريان الحياة في قطاع غزة، ما تبقى من النظام الصحي في خطر».

ونوهت أن «تأخر إدخال الوقود يهدد بتوقف عمل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة وتعطيل الخدمات الصحية».

وكانت الوزارة أعلنت، الإثنين، عن خروج مستشفيين في مدينة غزة شمال القطاع عن الخدمة، بسبب تصعيد إسرائيل لهجومها البري والأضرار الناجمة عن القصف المتواصل، مع تقدم الدبابات في عمق المدينة.

وقالت الوزارة في بيان إن مستشفى الرنتيسي للأطفال تعرض قبل أيام لأضرار بالغة جراء القصف الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى وقوع هجمات إسرائيلية قرب مستشفى العيون القريب، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة أيضا.