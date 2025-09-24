أمير موناكو: يجب إطلاق عملية السلام وتطبيق حل الدولتين

قال أمير موناكو ألبير الثاني، إن السلام الدولي في خطر والنزاعات منتشرة في العالم، والعنف في الشرق الاوسط أدى إلى معاناة انسانية غير مقبولة.

وشدد، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة إطلاق عملية السلام وحل الدولتين وعدم الافلات من العقاب، مضيفاً: علينا العمل معا في المساواة واحترام الحقوق، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وشدد على الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في صون الأمن والسلم الدوليين. وتابع: "أمامنا المزيد من التحديات التي يجب العمل عليها حيث تتطلب العمل الدؤوب، والسلام ليس حلا مثاليا بل ضرورة".

وشدد أمير موناكو على أنه لا يمكن التراجع في القضايا المتعلقة بالحريات والاستخدام المفرط للقوة التي تؤدي لفقدان الثقة لدى المواطنين.